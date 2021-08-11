У Києві 53-річний батько разом із 30-річною донькою організували підпільний цех. Вони займалися підробками виробів зі шкіри відомих французьких та італійських брендів. Після чого під виглядом оригіналу продавали речі через столичні крамниці та інтернет.

Організатори облаштували ательє на Нивках, в орендованій будівлі. Там вони виготовляли модні туфлі, ремені, жіночі сумки. На речах ставили етикетки відомих брендів.

– Ціни коливались від €300 до €500. Якщо порівнювати з цінами на оригінальні речі, які продають на офіційних сайтах справжніх виробників, то вони значно нижчі, – пояснює керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

У поліції розповідають, що швейний бізнес був сімейним. Спочатку виготовляли речі зі шкіри, а потім вирішили до вже звичної телячої сировини додати крокодил.

– Батько та донька виготовляли все на дуже професійному рівні. Спочатку вони купували оригінал цього виробу, після чого майстри вивчали все і шили відповідні копії, – каже Нєбитов.

Охочих придбати такий товар було багато. Однак про конкурента дізналися виробники та імпортери оригінальної продукції.

Саме вони й звернулися до правоохоронців, які згодом провели обшуки та закрили цех.

Попри це компанія замовлення досі приймає. Щоправда тепер повідомляють, що жодних брендованих речей у них немає, але за бажанням клієнта можуть вчепити будь-який логотип.

Із цеху слідчі вилучили 16 екзотичних шкур. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

Організаторам бізнесу загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років з конфіскацією майна.