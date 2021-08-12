Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

В Україні з початку року в ДТП через перевищення швидкості постраждали понад 7,5 тис. осіб

В Україні з початку року в ДТП через перевищення швидкості постраждали понад 7,5 тис. осіб

В Україні за перші сім місяців 2021 року сталося 25 533 аварій на дорогах через перевищення швидкості. У результаті постраждали понад 7,5 тис. осіб.  

Такі дані оприлюднило Міністерство внутрішніх справ України. 

– За сім місяців 2021 через перевищення швидкості в Україні сталося 25 533 ДТП, в яких 852 людини загинули та 6719 отримали травми, – повідомили правоохоронці. 

У поліції також нагадали про швидкісні вимоги на дорогах України:  

  • в населених пунктах рух авто дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год, а в житлових і пішохідних зонах – до 20 км/год;
  • За межами населених пунктів автомобілям дозволяється рухатися зі швидкістю до 90 км/год;
  • на дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою – не більше 110 км/год;
  • на автомагістралях можна розвивати швидкість до 130 км/ч.

Крім цього, як вказує поліція, водій повинен враховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб не спровокувати трагічні наслідки на дорозі. 

Нагадаємо, днями в Одесі сталася масштабна ДТП: водій сріблястого BMW на швидкості влетів в машину, що стояла попереду перед червоним світлом світлофора.

Рикошет став травматичним для пішоходів, які в цей момент переходили дорогу на зелене світло.

Джерело: МВС

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка