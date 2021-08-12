На Київщині у ветклініці помилково стерилізували собаку – що відомо про скандал

Господар трирічної собаки Альби показав на животі своєї улюблениці шрам, якого, каже, там точно не мало бути. Це шрам після стерилізації.

Нещодавно Альбу Максим, як зазвичай, відвіз до ветеринарної клініки. Там золотисту ретриверку мали помити, причесати та почистити їй зуби. Однак собаку помилково стерилізували.

За словами Максима, йому прийшла смс від лікаря про те, що можна приїжджати – собака прооперована, зуби почищені, вона викупана, забирайте.

Він зазначив, що здивувався та подумав, що це якась помилка та смс мали надіслати не йому. Однак уже після приїзду у ветклініку стало зрозуміло, що повідомлення адресували таки йому.

– Шок, нерозуміння. Це неначе прийти до перукаря, а тебе кастрували, – розповів господар Альби.

Максим одразу ж викликав поліцейських та адвоката, а також зв’язався з головним лікарем клініки. Чоловік відповів, що це недорозуміння та збіг обставин.

– Ви просто можете вдуматися! У мене собака була записана на грумінг, – сказав Максим. – Я знаю, – відповів лікар. – Замість того, щоб викупати собаку, ви ввели в загальний наркоз та стерилізували! Я вас, крім як варварами, навіть назвати не можу, – наголосив Максим. – Ну, там було прохання почистити зуби, і ця процедура робиться з анестезією. Тому це все склалося так, що ми допустили помилку, – підсумував лікар.

Максим каже, що жодних документів про проведення операції в клініки не було. А в електронному щоденнику так і значилося – грумінг, тобто собача зачіска.

У самій клініці отримати бодай якийсь коментар щодо інциденту Вікнам СТБ не вдалося. Головний лікар пішов у відпустку – у клініці повідомили, що потрібно телефонувати лише з 25 серпня. Згодом на власній сторінці у соціальній мережі Facebook лікар написав про ситуацію, що склалася.

– Вчора в нашій клініці стався прикрий інцидент, що виник внаслідок жахливого збігу обставин з вини співробітників нашої клініки. Ми повністю визнаємо нашу помилку, – зазначив лікар.

Однак ця помилка може коштувати лікарям ліцензії, а приватній клініці загрожує штраф. Ще того ж дня Максим звернувся до Держпродспоживслужби. Там після “випадкової” стерилізації Альби уже ініціювали перевірки у ветлікарні.

– Перевірка ліцензійної діяльності та ліцензії діяльності ветеринарної клініки. Після того, як комісія ретельно опрацює, що відбувається у ветеринарній клініці, може бути позбавлення ліцензії та завершення роботи цієї юридичної особи, – розповіла голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Після розголосу головний лікар ветеринарної клініки запропонував Максиму компенсацію, від якої той відмовився. Однак чоловіки домовилися про інше.

– Він буде наступні два роки щомісяця безкоштовно лікувати чотирьох тварин, у власників яких немає на це грошей. І він буде раз на місяць публічно з цього приводу звітувати. Якщо ця помилка може врятувати якихось тварин, то я буду лише радий. Цю ситуацію вже ніяк не змінити, але можливо, хоч комусь це допоможе, – поділився Максим.

Фото: Вікна СТБ