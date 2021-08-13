На Донбасі п’яний окупант під час бійки розстріляв семеро осіб

На Донбасі бойовик, будучи п’яним, стріляв зі зброї. Унаслідок цього інциденту загинуло сім осіб – чотири окупанти та троє місцевих жителів.

Про інцидент повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Подія сталася днями у 9-му окремому мотострілецькому полку 1-го армійського корпусу “ДНР”.

За даними управління розвідки, після вживання групою військовослужбовців алкоголю між ними сталася бійка. Під час неї єфрейтор Данило Цуприк відкрив стрілянину зі штатної зброї, а також застосував гранату.

Унаслідок цього загинули чотири найманці та троє місцевих жителів.

Як додали в управлінні розвідки, наразі Цуприка розшукують.

Ба більше, українська розвідка опублікувала фрагмент радіоперехоплення переговорів бойовиків про інцидент:

– Я тобі нове скажу, Глему застрелили. – Ну, ось мені Іра тільки подзвонила. Чув, бахнуло? – Він п’яний нажрався, Каравану там еб…чку набили, а його пристрелили. Не ходи туди взагалі, поліцейські приїдуть, залип буде, просто до межі, – йдеться у розмові окупантів.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони