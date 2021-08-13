На Хмельниччині екскурсовода музею засудили за отримання 8 тис. карантинної виплати

У Нетішині Хмельницької області засудили наукового співробітника краєзнавчого музею. Причиною стало те, що він отримав 8 тис. гривень державної допомоги на час карантину.

Кримінальну справу проти чоловіка відкрили за ч.3 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Згідно з рішенням суду, він отримав три роки обмеження волі (умовний термін).

Як це сталося

Засудженим виявився 71-річний музейний працівник Віктор Войковський. Журналістам він розповів, що зареєструвався на сайті сервісу Дія та створив заявку на отримання карантинної допомоги.

У той час місто Нетішин перебувало у червоній зоні карантину, однак чоловік отримував зарплату у повному обсязі. Зазначимо, що середня заробітня плата наукових співробітників державних музеїв дорівнює мінімальній (приблизно 6 тис. гривень).

– Я гроші у держави не крав, а просто заповнив заявку. Мені могли дати гроші, а могли не дати. Гроші дали, а в підсумку завели на мене справу, що я шахрай, – сказав Віктор Войковський.

Умовний термін, який отримав науковий співробітник, також передбачає випробувальний термін тривалістю один рік.

Карантинні виплати в Україні

У грудні 2020 року депутати Верховної Ради проголосували за закон про підтримку бізнесу під час карантину.

Ухвалений документ передбачає отримання виплат у розмірі 8 тис. гривень.

На ці державні кошти могли розраховувати наймані працівники ФОП або юридичних осіб, сфера діяльності яких потрапляла під обмеження червоної зони карантину в період лютого-березня 2021 року.

Джерело: Ґрати

Фото: Нетішинський музей

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