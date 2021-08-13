Пожежа в Одесі: подробиці пожежі на заводі Лукоїл

В Одесі на території заводу Лукоїл, який наразі не діє, сталася пожежа. Рятувальники, які прибули на місце події, побачили, що горіло одночасно шість автомобілів.

Вогонь спалахнув за адресою вул. Шкодова гора, 1/1 ввечері 12 серпня. Полум’я розгорілося на загальну площу близько 70 кв. м.

Рятувальники ліквідували вогонь через 30 хв після повідомлення про пожежу. Для цього залучили 24 вогнеборців та вісім одиниць пожежної техніки. Наразі фахівці встановлюють всі причини та можливі збитки від пожежі.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, за поточну добу в Україні сталося 326 пожеж. На жаль, унаслідок спалаху полум’я загинуло двоє людей, ще шестеро громадян постраждали.

Загалом з початку цього року стався 45 881 випадок пожежі, з яких 16 431 – у житловому секторі та 1 114 пожежа – у виробничій сфері. На жаль, 1 018 осіб загинули та ще 848 людей постраждали. Однак працівникам ДСНС вдалося врятувати 982 людей.