Розкрадання 27 млн грн: заступника мера Миколаєва взяли під варту із заставою 3,5 млн грн

Заступнику міського голови Миколаєва 12 серпня суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в 3,5 млн грн. Він підозрюється в розкраданні майже 27 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

– За клопотанням детективів НАБУ, узгодженим прокурором САП, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику Миколаївського міського голови, одному з підозрюваних у заволодінні 26,8 млн грн бюджетних грошей при виконанні робіт з реконструкції Соборної площі в Одесі, – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, правоохоронці розкрили незаконну схему розкрадання бюджетних грошей з Миколаївської міської ради.

За даними НАБУ, чиновники розкрадали гроші, прикриваючись виконанням робіт з реконструкції Соборної площі в Одесі.

Заступник мера Миколаєва та інші особи за змовою забезпечили перемогу в тендері однієї з компаній, яка виконала ремонтні роботи. Пізніше з’ясувалося, що їх провели за завищеною вартістю, що завдало збитків міськраді в розмірі 26,8 млн грн.