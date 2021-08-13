У Бердянську вожатий дитячого табору розбестив 10-річну дівчинку

Поліція затримала 18-річного хлопця, який розбещував 10-річну дівчинку. Підліток був вожатим у дитячому таборі, де вона відпочивала.

Інцидент стався вранці 12 серпня у Бердянську. До правоохоронців звернулася матір постраждалої дитини.

З’ясувалося, що вожатий без дозволу увійшов до кімнати, де жили чотири дівчинки.

Хлопець був певен, що діти нічого не чують, і підійшов до ліжка однієї з дівчаток.

Діставши з кишені мобільний телефон, він повністю роздягнув 10-річну дівчинку і торкався руками її статевих органів. Усе, що відбувається, педофіл знімав на відео.

Горе-вожатим виявився 18-річний мешканець Київщини, студент одного зі столичних університетів.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України. Правоохоронці клопотатимуть про взяття 18-річного зловмисника під варту.

Якщо суд доведе вину хлопця, йому загрожує до восьми років ув’язнення.