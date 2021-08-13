У Києві поліцейські викрили 41-річну жінку, яка привласнила 600 тис. грн з допомогою обману на сайті онлайн-знайомств. Вона видавала себе багатого іноземця.

Жінка працювала в університеті та мала доступ до даних іноземних студентів. Фото одного з них вона використовувала для анкети на сайті знайомств.

– Близько року вона листувалася із потерпілою, видаючи себе за чоловіка-іноземця. Цей чоловік, за легендою зловмисниці, надіслав потерпілій посилку зі злитками золота, однак на митниці на дорогий подарунок нібито наклали арешт, – повідомили в поліції.

Увійшовши в довіру до потерпілої, жінка змусила її взяти кредит нібито для сплати штрафу на митниці за дорогий подарунок. Постраждала взяла кредит на 600 тис. грн і перерахувала ці гроші шахрайці.

За місцем її проживання силовики провели обшуки та знайшли докази злочину.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України. Жінці загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше іноземець виманив у 67-річної мешканки Херсона, з якою познайомився в соціальній мережі, $21 тис.

Онлайн-спілкування пенсіонерки зі зловмисником тривало кілька місяців. Чоловік обіцяв переїхати жити до жінки в Херсон.