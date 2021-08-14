Вбив сестер заради квартири: у Києві чоловік постане перед судом

У Києві 54-річному чоловіку загрожує довічне ув’язнення. Його підозрюють у вбивстві двох сестер заради квартири.

Місцева прокуратура вже направила до суду обвинувальний акт відносно киянина. Так, його звинувачують у вбивстві сестер з метою заволодіння квартирою, а також у незаконному придбанні і зберіганні бойових припасів (ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідчих, восени 2020 року підозрюваний захотів заволодіти повністю квартирою, що належала двом сестрам.

Відомо, що у жінок не було близьких родичів. Тож чоловік легко увійшов в довіру до них.

Торік 12 листопада зловмисник навмисно отруїв метиловим спиртом одну із своїх жертв.

Наступного дня під вигаданим приводом він заманив іншу сестру до Голосіївського парку, де застрелив її з вогнепальної зброї.

За декілька днів після вбивства, 18 листопада 2020-го, чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві двох осіб із корисливих мотивів.

Наразі підозрюваний залишається під вартою.

Чоловіку загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі.

Джерело: Київська міськпрокуратура