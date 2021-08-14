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Абрамова Юлія |

Двоє учнів влаштували стрілянину у школі Вашингтона: загинула дитина

Двоє учнів влаштували стрілянину у школі Вашингтона: загинула дитина

Внаслідок стрілянини в середній школі поблизу центру Альбукерке у Вашингтоні загинув один учень. Ще одного взяли під варту.

Постріл у Вашингтонській середній школі став другою стріляниною після інциденту у мегаполісі Нью-Мексико.

Заступник командира поліції Альбукерке Кайл Хартсок описав стрілянину як поодинокий інцидент між двома 13-річними учнями. Він сказав, що співробітник шкільного корпусу підбіг до двох хлопців після того, як почалася стрілянина.

Слідчі намагалися з’ясувати, як дитина дістала пістолет і що могло стати причиною стрілянини. Він сказав, що інші студенти будуть опитані, коли детективи намагатимуться зібрати разом те, що сталося.

Губернатор Мішель Лужан Грішам зазначила, що потрібно ще попрацювати над вирішенням насильства зі зброєю в штаті.

Школу закрили, а батьків попросили забрати дітей.

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Тим часом в Україні, у місті Рубіжне Луганської області, 17-річний юнак вистрелив з рушниці в бік компанії дітей, які їхали на велосипедах. У результаті постраждав 13-річний підліток.

Інцидент стався пізно увечері 12 серпня. Постраждала дитина зараз перебуває в лікарні із кульовим пораненням черевної порожнини та пошкодженням внутрішніх органів.

Джерело: The Washington Post

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