Отримала опіки 95% тіла: під Запоріжжям жінка облила себе бензином та підпалила

На Запоріжжі у селі Наталівка мати двох синів облила себе бензином та підпалила на власному подвір’ї.

Увечері сусіди почули страшні крики самої 51-річної Наталі та її чоловіка, який побачив, у вікно як жінка вся у вогні.

Так, Наталя взяла у чоловіка пляшку з бензином та сірники. А потім зайшла за задній двір, де облила себе з ніг до голови і підпалила.

Вогонь вдалось загасити. Наталя ще дихала і навіть встигла сказати кілька слів своєму чоловікові.

На порятунок жінки разом зі швидкою приїхала спеціальна реанімаційна бригада. Медики робили все, що могли.

– Жінка знаходилась в критичному стані, вона була без свідомості. Її перевели на штучну вентиляцію легень, була надана екстрена медична допомога, – каже співробітник центру екстреної меддопомоги Запоріжжя Владислав Долинний.

В лікарні Наталя прожила одну ніч, а вранці її не стало. За словами медиків, у жінки діагностували 95% опіків тіла.

Відомо, що подібна трагедія в цій родині вже не вперше. Коли Наталі було 16 років, її мати покінчила із життям, вчинивши самоспалення. Тепер через 30 років її вчинок з точністю повторила донька.

Психіатри підтверджують: стрес може стати поштовхом до тривалого психічного розладу, але все інше у цій історії тільки збіг і ніякої містики немає.

Так, медики сумніваються, що загибла наслідувала саме свою матір.

Водночас припускають, що психічне загострення у Наталі могло статися через нове потрясіння. Днями загинув її сусід – молодий хлопець, одноліток і найкращий друг її сина.