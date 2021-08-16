В Одеській області у понеділок, 16 серпня, затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати семирічну дівчинку у покинутому приміщенні. Він силоміць затягнув туди дитину і почав роздягати.

Однак дівчинка так гучно кричала, що її почула перехожа жінка. Вона прийшла до місця події, забрала дитину та покликала односельчан і поліцейських, які знаходились неподалік.

Правоохоронці затримали нападника та з’ясували, що він судимий за майнові злочини і веде кочівний спосіб життя.

За даними поліцейських, вдень він побачив дитину на вулиці неподалік від її будинку.

Тоді ж 23-річний чоловік затягнув дівчинку до закинутої споруди. Там він вдарив її скляною пляшкою по голові, а також навмисно порізав руку.

Такі дії він робив з метою залякування й присмирення. Після цього нападник почав роздягати свою жертву.

Але до зґвалтування, на щастя, не дійшло. Чоловіка одразу затримали.

Розбив пляшку об голову та порізав: на Одещині чоловік намагався зґвалтувати дитину / 2 фотографии

Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення) та ч. 4 ст. 152 (вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) КК України.

Затриманому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

На час досудового розслідування він перебуватиме у слідчому ізоляторі.

Також нападнику призначили низку експертиз, зокрема судово-психіатричну, яка визначить його осудність.

Після отримання висновків судмедекспертизи правоохоронці ухвалюватимуть процесуальне рішення щодо тілесних ушкоджень, спричинених дівчинці.