СБУ затримала на Херсонщині агента російської розвідки

Служба безпеки України припинила на Херсонщині діяльність агента, якого було завербовано співробітниками Головного управління розвідки Генштабу ЗС РФ.

Зловмисником виявився місцевий пенсіонер, який служив у Збройних силах СРСР.

Чоловік погодився співпрацювати із російською спецслужбою з ідеологічних міркувань.

Агент ідентифікував співробітників українських спецпідрозділів, збирав дані про громадян, яких потенційно можна завербувати, а також намагався з’ясувати схему безпеки одного з об’єктів критичної інфраструктури, розташованого в області.

Інформацію він прихованими каналами зв’язку передавав своїм російським кураторам.

Під час обшуку за місцем проживання пенсіонера виявлено мобільні телефони, на яких було листування з інструкторами, а також зброю з патронами та вибухівку.

Чоловікові оголошено про підозру за ч.1 ст.111 (Державна зрада) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 12 до 15 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Оперативники продовжують слідчі дії.