Ранок в тихому селищі з іронічною назвою Веселе. Перелякана жінка зателефонувала в поліцію і викликала швидку допомогу, щоб силовики втихомирили її 44-річного сина, у якого загострилася психічна хвороба. Бідна ледь встигла закрити неадеквата в літній кухні та благала про допомогу.

– Я вже підійшла – він кричав не своїм голосом, щось кричав. Мама була на вулиці, вона викликала швидку, викликали поліцію. Він давно стояв на обліку. Вона ж розуміла… агресивний же напевно був, не просто так вона викликала поліцію, – розповіла очевидець інциденту Тетяна Мінаєва.

Медики приїхали першими, але у двір заходити не ризикнули – чекали поліцію. Втім, прибуття копів неадеквата аж ніяк не злякало, навпаки – розлютило ще більше.

– Приїхала швидка, майже весь час чекала поліцію тут, стояла під будинком, але не у них, а у сусідів. Ну, ми ж вийшли всі подивитися, дивимося. Приїхала поліція, вони ж почекали поліцію, заходять, а він відразу з дверей ногою і поліцейського ножем, – розповіла Тетяна.

43-річний старший сержант патрульної поліції Олексій Кустов опинився впритул до м’ясника і відразу ж отримав удар гострим лезом в груди. Його напарник і фельдшер намагалися відтягнути пораненого з двору. Але псих кинувся за ними та встиг встромити ніж у спину ще й медику.

– Бачив як вискакували вони. Лікар вискочив і за спину тримався, потім вискочив поліцейський один, за ним ще один поліцейський вискочив і впав посеред дороги. І все. Це те, що я бачив, – розповів сусід Павло Скнар.

Врятувати пораненого поліцейського медики не змогли. Він загинув дорогою в реанімацію. А ось постраждалий фельдшер зараз у лікарні. Загрози життю, на щастя, немає. Виходить, що ні копи, ні бригада швидкої так і не змогли втихомирити буйного хворого. Тому невідомо, скільки б ще могло бути жертв, якби на місце не примчав брат м’ясника.

– Він закрився і кричав. Чоловік каже, чув, що він кричав, хто зайде у двір, всіх поріже. Максим каже – я піду. Він тільки мене послухає. Буквально п’ять хвилин і він вийшов і ліг сам, руки за голову і ліг один на вулиці, – розповідає Тетяна.

Агресивного чоловіка негайно скрутили та закували в наручники, він вже не чинив опору. У дворі в смітнику поліцейські знайшли відламаний держак кухонного ножа, а вже в будинку в схованці – закривавлене лезо.

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Місцеві кажуть, що про хворобу 44-річного Володимира знали всі, він перебував на обліку в психдиспансері. Але в повсякденному житті був тихий, відлюдний, сусідів цурався, просто порався по господарству.

– Куди поліція дивилася? Мама каже, я їх попередила, будьте дуже обережні. Вона ж не просто так попередила. А вони… я не знаю. Були у них бронежилети в машині – не було. Вони були без бронежилетів, вони зайшли просто в жилетах, – обурюється сусідка.

Зате в патрульній поліції запевняють, що всі спецзасоби у копів були.

Як розповів заступник керівника Каховського відділу поліції Херсонської області Іван Білоус, працівник поліції отримує спеціальні засоби як активної оборони, так і індивідуального захисту.

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Загиблий сержант Олексій Кустов вважався досвідченим копом, відслужив в лавах поліції 24 роки й вже через рік мав вийти на пенсію. Чому поліцейський і його напарник не наділи бронежилети, які не застосували табельну зброю, будуть розбиратися слідчі.

А ось вбивці загрожує довічне ув’язнення. Але якщо чоловіка визнають неосудним, то його чекає лише примусове лікування.