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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Під Черкасами викрали шестирічного хлопчика: кого підозрюють

Викрадення дитини під Черкасами поліція

У селі Червона Слобода Черкаського району 16 серпня близько 18.30 невідомий чоловік викрав шестирічного хлопчика, який грався на вулиці.

Родичі дитини кажуть, що до викрадення може бути причетний її батько – громадянин Німеччини.

За словами свідків, на вулиці до хлопчика під’їхав автомобіль темного кольору. З нього вийшов чоловік, він посадив малого до салону і поїхав у невідомому напрямку.

Всі наряди поліції орієнтовані на пошуки зловмисника та викраденого хлопчика.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 146 ККУ – Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Стаття передбає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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