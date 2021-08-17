Під Черкасами викрали шестирічного хлопчика: кого підозрюють

У селі Червона Слобода Черкаського району 16 серпня близько 18.30 невідомий чоловік викрав шестирічного хлопчика, який грався на вулиці.

Родичі дитини кажуть, що до викрадення може бути причетний її батько – громадянин Німеччини.

За словами свідків, на вулиці до хлопчика під’їхав автомобіль темного кольору. З нього вийшов чоловік, він посадив малого до салону і поїхав у невідомому напрямку.

Всі наряди поліції орієнтовані на пошуки зловмисника та викраденого хлопчика.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 146 ККУ – Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Стаття передбає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.