У Карпатах пошуково-рятувальна група орієнтовно двічі проходила повз місце, де перебував загублений шестирічний Олексій Стефанців.

Однак його або не змогли побачити, або він просто спав і нічого не чув, припускає керівник пошуково-рятувальної групи Тарас Бринда.

За його словами, Олексій намагався повернутися назад.

– Хлопчик побачив роздоріжжя. Там треба було повернути праворуч, але йому здавалося, що разом із рідними він йшов прямо й нікуди не звертав. Таким чином він обрав гіршу стежку, яка далі губилася, – пояснює Тарас Бринда.

Бабуся Олексія Орися Ямборак весь час мала як орієнтир кашкет онука. Але якоїсь миті дитина зникла, а вона не встигла її наздогнати.

– Коли я вже не побачила онука, усю дорогу запитувала в людей, чи бачили його. І жінка сказала мені, що хлопчик в камуфляжних штанах дуже далеко, – пригадує бабуся.

Шукали маленького Олексія близько 300 осіб понад 30 годин. Знайшли його за кілометр від місця, де бачили востаннє.

За цей час дитина нічого не їла та не пила й спала на землі.

Це були найтриваліші пошуки дітей у Карпатах цьогоріч. Рятувальники вкотре не рекомендують брати малюків на сходження.

Якщо ж батьки готові до ризику, то слід дотримуватися детального інструктажу та забезпечити дитину щонайменше телефоном.

Шестирічний Олексій Стефанців загубився в Карпатах увечері 14 серпня. Хлопчик разом із родиною піднімався зеленим маршрутом на гору Говерла.

До пошуків залучили сім спеціальних груп.

Знайшли дитину близько 19.30 15 серпня на маршруті в бік гори Кукул. Маленький Олексійко майже перетнув адміністративний кордон із Закарпаттям.

Фото: ДСНС