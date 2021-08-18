Масштабна аварія сталася у Дніпрі 17 серпня близько 20.30 – зіткнулися відразу чотири вантажних автомобілі.

Поліція попередньо встановила, що винуватцем ДТП є 66-річний водій автомобіля Daf, який, рухаючись Полтавським шосе, виїхав за зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою Mercedes Atego.

За ним у цей момент у попутному напрямку їхала ще одна фура, за кермом якої був 33-річний водій. Вона просто в’їхала у причеп Daf.

Далі було ще одне зіткнення – Mercedes Atego вдарився з вантажівкою Scania, яка виїздила із АЗС.

Внаслідок цього удару 28-річний водій Mercedes Atego загинув на місці, а його пасажира та водіїв вантажних автомобілей госпіталізовано з різними травмами.

Масштабна ДТП у Дніпрі з чотирма вантажівками: один загиблий, четверо в лікарні / 4 фотографии

Слідчі призначили низку експертиз, зокрема й технічного стану транспортних засобів, для встановлення причин аварії.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

У ДСНС уточнили, що на момент прибуття рятувальників кабіна Daf палала, але водію вдалося вчасно залишити транспортний засіб. А тіло загиблого водія Mercedes їм довелося діставати за допомогою спецзасобів.