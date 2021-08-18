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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Одразу в семи областях: по всій Україні знеструмлено 138 населених пунктів

Ремонтні роботи на ЛЕП

В результаті важких погодних умов вранці середи, 18 серпня, 138 населених пунктів виявились знеструмленими.

Без світла опинилися мешканці семи областей України, повідомили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Найбільше постраждала Житомирська область, де світло зникло в 70 населених пунктах, а також Київська та Хмельницька – по 30 і 24 знеструмлених селища відповідно.

Також постраждали мешканці Чернігівської (9), Дніпропетровської (2), Чернівецької (2) і Кіровоградської (1) областей.

Причиною відключення стало спрацьовування систем автоматичного захисту ліній електропередачі.

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Бригади обленерго вже почали ремонтні роботи та працюють над відновленням подачі електроенергії.

Фото: прес-служба Закарпаттяобленерго

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