Ввечері 17 серпня Хмельницький затопило після потужної зливи. У деяких районах міста був великий град.

Погода в Хмельницькому зіпсувалася близько 17.00. Дощі пройшли майже у всіх районах міста, особливо зачепило Озерну і територію поблизу ТЦ Оазис.

Того ж вечора наслідки негоди в Хмельницькому жителі міста почали поширювати у соцмережах.

Найбільшої популярності набрав ролик, де з маршрутки, що зупинилася за декілька метрів від бордюру, жінка виходить просто у потік дощової води, і вже наступної миті зникає з поля зору оператора відео.

– Не шукай мене, бо я на, бо я на морі! Ой, понесло! Звичайний день на Хмельниччині. Це для миття ніг перед посадкою у транспорт, – жартують користувачі соцмереж.

Частково підтопило територію відомого в Україні ринку в Хмельницькому. На вулиці Тернопільській внаслідок негоди на дорогу повалило ялинку. Подекуди люди були змушені йти у тих місцях, де води було по пояс.

Більшість вулиць у Хмельницькому затопило через відсутність комплексної зливової каналізації. Також має значення розташування вулиць: найбільше постраждали райони, що розташовані у низині, куди завжди тече вода.

Допомога рятувальників

17 серпня у Хмельницькому частково було припинено рух тролейбусів. Серед затоплених вулиць десятки автомобілів просто зупинилися.

Рятувальники ДСНС 22 рази виїжджали на ліквідацію наслідків негоди.

– За допомогою мотопомп великої продуктивності та пожежних автомобілів відкачано понад 1900 кубічних метрів води, – йдеться у повідомленні.

Повалені дерева, що перекривали рух транспорту та заважали людям на тротуарах, рятувальники оперативно розкряжовували.

На ліквідацію наслідків негоди у Хмельницькому від ДСНС було залучено 11 одиниць техніки та 41 рятувальника.

Фото: YE.ua, khm_gram24