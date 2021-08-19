Біля кордону з Румунією знайшли тіло застреленого прикордонника – ДПСУ

Вранці 19 серпня біля кордону з Румунією знайшли тіло застреленого прикордонника. Наразі триває слідство.

Про це розповів речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко в ефірі телеканалу Україна 24.

За його словами, тіло 24-річного прикордонника знайшли з вогнепальним пораненням. До цього він перебував на чергуванні.

– Так, сталась неприємна ситуація. Знайшли тіло прикордонника. Тривають слідчі дії, – пояснив Бровко.

Відомо, що загиблого знайшли у селі Селятин Чернівецької області. Наразі правоохоронці з’ясовують обставини цього випадку.

Фото: ДПСУ