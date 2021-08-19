У Києві 47-річний співробітник муніципальної варти Леонід Зелінський отримав три удари ножем у живіт, бо вийшов з будинку, щоб зробити зауваження галасливій компанії.

Від криків у дворі чоловік прокинувся на світанку.

– Визирнув у вікно – там два чоловіки в неадекватному стані. Попросив їх поводитись тихіше, тому що люди сплять, – пригадує чоловік.

Але ті почали грюкати по паркану біля висотки й погрожувати порозбивати вікна. Тому Леонід вдягнувся й пішов втихомирювати хуліганів надвір.

На вході до будинку на нього вже чекали незнайомці. Поки один відволікав, інший почав наносити удари в живіт. Коли поранений Леонід дістав газовий балончик, нападник утік.

– Добре, що балон був. Якби його не було, то, може, й добив би! – припускає киянин.

Швидку постраждалому викликав перехожий.

У муніципальній охороні Леонід працює три роки. Чергує в медзакладах, стежить за порядком на масових заходах, патрулює парки. За цей час, каже він, конфлікти траплялися, але напад стався вперше.

Зловмисника працівники поліції затримали за кілька годин. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 26-річний уродженець Київської області.

Кілька тижнів тому він вдарив ножем у шию охоронця парковки Богдана. Постраждалого врятувало те, що до сонної артерії залишалось всього кілька міліметрів.

Нині ж постраждалому Леоніду Зелінському зробили складну операцію на кишківнику. До роботи він повернеться нескоро, тому що попереду на нього чекають місяці відновлення.

А от його нападнику загрожує до восьми років тюрми.