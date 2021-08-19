Новини Харкова: у вантажівки посеред дороги відпала кабіна (ФОТО, ВІДЕО)

У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легкового автомобіля. Постраждав один із водіїв, якого медики негайно доставили до лікарні.

Інцидент стався на Карпівському спуску у середу, 18 серпня.

Відпала кабіна посеред дороги: у Харкові сталася ДТП за участю вантажівки / 4 фотографии

Місцеві мешканці стали свідками того, як під час руху у вантажівки ТАТА просто посеред автодороги відірвалася кабіна.

За даними ДСНС, водія затиснуло у цій кабіні. Доля іншого – водія легковика ВАЗ – невідома.

Рятувальники, приїхавши на місце аварії, вирізали чоловіка з кабіни. 56-річного постраждалого медики негайно госпіталізували.

Незабаром у Telegram-каналі Харьков LIVE з’явилася інформація, що водій загинув. Однак офіційного підтвердження немає.

Водночас правоохоронці повідомили подробиці ДТП. За їхніми даними, вантажівка після втрати кабіни виїхала на зустрічну смугу, де і врізалася в легковик, пише Vgorodе.