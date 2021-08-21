Пожежа в Броварах: перші фото і відео

Ввечері 20 серпня пожежа у Броварах охопила п’ятиповерхівку. Рятувальники евакуювали усіх мешканців дому.

Інцидент стався в одному з під’їздів на вулиці Гагаріна, 11. Відео пожежі у Броварах швидко поширилися у соцмережі.

На кадрах помітно, що стіна полум’я перекинулася на дах, який почав горіти по всій площі.

До гасіння пожежі залучено більше 60 рятувальників та 18 одиниць техніки.

Причину пожежі у Броварах встановлюватимуть у ДСНС. Локалізація полум’я триває.