Херсонські правоохоронці встановили особу власника автомобіля Lexus, на який впав найбільший флагшток області 20 серпня.

Його ім’я не розкривають, лише зазначають, що звернень до поліції від нього не надходило.

Крім того, зауважують: те, що флагштоком було пошкоджено автомобіль, з’ясували під час моніторингу херсонських груп у соціальних мережах.

– На час огляду місця події автомобіль був відсутній, – йдеться в повідомленні Нацполіції.

На запитання журналістів, чий автомобіль потрапив під флагшток і хто відшкодовуватиме збитки, заступник голови Херсонської облдержадміністрації Едуард Науменко відразу почав відповідати на другу частину запитання.

– Тут потрібно зрозуміти, чия вина – компанії, яка збудувала флагшток, чи компанії, яка виконувала роботи з підйому. Коли з’ясується, тоді буде зрозуміло, кому ставити це запитання, – зазначив Едуард Науменко.

Коли журналісти повторили запитання про ім’я власника, заступник голови ОДА усміхнувся, зітхнувши, й підтвердив версію журналістів про підрядників.

– Так, кажуть, що автомобіль тих, хто монтував, я ще не з’ясував, – зазначив Едуард Науменко.

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Натомість джерела місцевих журналістів стверджують, що іномарка належить директору департаменту розвитку територій, начальнику управління будівництва та фінансового забезпечення ОДА Віталію Караваєву.

На час інциденту він перебував в салоні авто й дивом встиг вискочити з машини за лічені секунди до того, як неї впали тонни металу.

Повідомлення про падіння флагштоку в парку Слави Херсона надійшло до поліції близько 09.00.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження відразу за двома статтями Кримінального кодексу – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та службова недбалість.

Слідчі перевірять дотримання техніки безпеки, а також питання технічної справності та надійності самої конструкції флагштоку.

За словами заступника начальника обласного главку поліції Миколи Вербицького, попередньою причиною падіння флагштоку є розірвання одного з утримуючих тросів.

Джерело: Поліція Херсонської області, Херсонська ОДА, Мост

Фото: Костянтин Васильковський