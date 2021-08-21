Рятувальники ДСНС локалізували пожежу у Броварах. За кілька годин вогонь поширився на близько 2 тис. м кв.

За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих внаслідок пожежі в Броварах немає.

З палаючого будинку рятувальники врятували чотирьох осіб.

Відомо, що пожежа виникла у двох квартирах будинку. Через деякий час вогонь розповсюдився на дах п’ятиповерхівки.

Пожежа у Броварах

Повідомлення про те, що у Броварах горить п’ятиповерхівка, до ДСНС надійшло о 20.05 вечора.

Мешканці міста швидко поширили фото та відео з місця пожежі.

Одразу після прибуття рятувальників почалася евакуація мешканців будинку.

Полум’я вдалося локалізувати вже о 22.44 вечора. Станом на 23.21 ліквідація наслідків пожежі в Броварах завершилася.