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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Києві чоловік вбив свого товариша через старий телефон

У Києві чоловік вбив свого товариша через старий телефон

Стара хрущовка на столичному Виноградарі. Каретою швидкої допомоги місцевих не здивувати, бо тут переважно живуть люди літнього віку. Однак коли слідом за медиками ще й поліцейські примчали з сиреною, люди злякалися.

Від цієї звістки у мешканців досі мурахи шкірою. Їхній молодий сусід наче з котушок злетів та жорстоко зарізав свого товариша. До 34-річного Євгена потерпілий завітав під вечір, але господар гостеві був не радий.

Розлютило Євгена те, що товариш заявився без попередження, одразу пішов у наступ та почав вимагати віддати телефон, який він продав своєму другові. Спокійної розмови не вийшло – почалася бійка, під час якої чоловік вдарив непроханого гостя ножем у груди.

У передсмертній агонії 31-річний Олександр ще встиг вибігти на вулицю. Проте на тротуарі просто впав – довге лезо проштрикнуло йому серце.

Напередодні Олександр продав товаришу старенький телефон за 400 грн. Проте буквально за день чоловік розтринькав зароблені гроші та вирішив повернути товар.

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Кривдник нікуди не тікав – поліцейські знайшли у його квартирі закривавлений ніж. Євген раніше судимий за майнові злочини. За його словами, Олександр першим напав, а він і не думав, що вб’є товариша одним ударом.

Через кримінальний шлейф чоловікові складно було влаштуватися на роботу. Він підпрацьовував на місцевому ринку, а ще збирав макулатуру, бо грошей катастрофічно не вистачало.

Найближчі сусіди таким трагічним фіналом не здивовані. Вони розповіли, що Євген влаштував у себе вдома справжній притон, куди сходилися наркомани з усього району.

За скоєне підозрюваному світить до 15 років тюрми. Але спокій місцевим може хіба що снитися, оскільки у квартирі залишилася кохана Євгена. А вони, як кажуть сусіди, один одного варті.

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Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Pexels

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