Стара хрущовка на столичному Виноградарі. Каретою швидкої допомоги місцевих не здивувати, бо тут переважно живуть люди літнього віку. Однак коли слідом за медиками ще й поліцейські примчали з сиреною, люди злякалися.

Від цієї звістки у мешканців досі мурахи шкірою. Їхній молодий сусід наче з котушок злетів та жорстоко зарізав свого товариша. До 34-річного Євгена потерпілий завітав під вечір, але господар гостеві був не радий.

Розлютило Євгена те, що товариш заявився без попередження, одразу пішов у наступ та почав вимагати віддати телефон, який він продав своєму другові. Спокійної розмови не вийшло – почалася бійка, під час якої чоловік вдарив непроханого гостя ножем у груди.

У передсмертній агонії 31-річний Олександр ще встиг вибігти на вулицю. Проте на тротуарі просто впав – довге лезо проштрикнуло йому серце.

Напередодні Олександр продав товаришу старенький телефон за 400 грн. Проте буквально за день чоловік розтринькав зароблені гроші та вирішив повернути товар.

Кривдник нікуди не тікав – поліцейські знайшли у його квартирі закривавлений ніж. Євген раніше судимий за майнові злочини. За його словами, Олександр першим напав, а він і не думав, що вб’є товариша одним ударом.

Через кримінальний шлейф чоловікові складно було влаштуватися на роботу. Він підпрацьовував на місцевому ринку, а ще збирав макулатуру, бо грошей катастрофічно не вистачало.

Найближчі сусіди таким трагічним фіналом не здивовані. Вони розповіли, що Євген влаштував у себе вдома справжній притон, куди сходилися наркомани з усього району.

За скоєне підозрюваному світить до 15 років тюрми. Але спокій місцевим може хіба що снитися, оскільки у квартирі залишилася кохана Євгена. А вони, як кажуть сусіди, один одного варті.