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Факти / Надзвичайні події
Абрамова Юлія |

У Києві зайнялася покрівля 5-поверхового житлового будинку у Голосіївському районі

ДСНС

Підрозділ ДСНС ліквідував пожежу покрівлі 5-поверхового житлового будинку у Голосіївському районі в Києві.

Покрівля зайнялася рано-вранці 21 серпня. Біля шостої ранку до ДСНС надійшла інформація, що у Голосіївському районі у 5-поверховому житловому будинку 47 на вулиці Васильківській горить покрівля. Вогонь охопив площу близько 600 м кв.

ДСНС
У Києві горіла покрівля 5-поверхового житлового будинку у Голосіївському районі
ДСНС
ДСНС
ДСНС
ДСНС
У Києві горіла покрівля 5-поверхового житлового будинку у Голосіївському районі
ДСНС
ДСНС
ДСНС
У Києві зайнялася покрівля 5-поверхового житлового будинку у Голосіївському районі / 5 фотографий

Про жертв та постраждалих інформація поки не надходила.

Пожежники евакуювали мешканців будинку. Зокрема, вони врятували четверо та вивели на свіже повітря 50 осіб.

До гасіння залучено 40 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС.

О пів на восьму пожежу вдалося локалізувати.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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