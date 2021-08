Тропічний шторм Генрі обрушився на узбережжя США

Тропічний шторм Генрі обрушився на північно-східне узбережжя США в неділю вдень, знеструмивши десятки тисяч будинків.

Генрі зменшив швидкість над південним заходом Род-Айленда.

Є повідомлення, що тропічна буря вранці зійде на північному сході.

