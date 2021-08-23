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Факти / Надзвичайні події
Абрамова Юлія |

Тропічний шторм Генрі обрушився на узбережжя США

шторм океан

Тропічний шторм Генрі обрушився на північно-східне узбережжя США в неділю вдень, знеструмивши десятки тисяч будинків.

Генрі зменшив швидкість над південним заходом Род-Айленда.

– Сильні рвучкі вітри і зливи тривають в деяких частинах північного сходу Сполучених Штатів, – йдеться в заяві Національного ураганного центру.

Є повідомлення, що тропічна буря вранці зійде на північному сході.

Рясні дощі вже призвели до повеней в східних штатах від Нью-Джерсі до Массачусетсу. Пароплавне управління Массачусетсу скасував недільний поромне сполучення між материком і популярними курортними островами Мартас-Він’ярд і Нантакет після того, як берегова охорона США закрила порти на Кейп-Коді і Нью-Бедфорді. Кілька великих мостів в Род-Айленді, які з’єднують більшу частину штату, були тимчасово закриті в неділю.

У деяких районах штату Нью-Йорк оголошено надзвичайний стан. У великих аеропортах з наближенням шторму були скасовані сотні недільних рейсів. Синоптики повідомляють, що сила “Генрі” буде спадати в міру його руху над сушею. Офіційні особи попередили населення про можливі підтоплення вулиць і перебоях в електропостачанні.

Раніше в неділю повідомлялося, що вісім мексиканців стали жертвами урагану Грейс, що обрушився в суботу на узбережжі Мексиканської затоки.

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