У Львівській області зафіксували першу смерть від штаму коронавірусу Дельта. Пацієнт був невакцинований від Covid-19 і мав супутнє захворювання.
Про це повідомила головний санітарний лікар Львівської області Наталія Іванченко.
Чоловікові було 36 років.
– Він був невакцинований. За межі Львівської області не виїжджав. Потрапив до лікарні у важкому стані, відразу в відділення реанімації та інтенсивної терапії. Був на апараті ШВЛ. За його життя медики боролися 8 днів, – повідомила Іванченко.
За її інформацією, пацієнт мав супутню патологію – цукровий діабет, тобто був в групі ризику і потребував вакцинації.
Штам Дельта підтвердила референс-лабораторія Міністерства охорони здоров’я України.
Зазначимо, за минулу добу в області підтвердили 36 нових випадків захворювання на коронавірус.
Нагадаємо, раніше в Тернопільській області від Covid-19 померла 48-річна жінка, у якої був діагностований штам Дельта.
Жінка нещодавно повернулася з-за кордону. Лікувалася в районній лікарні.
Джерело: Наталія Іванченко