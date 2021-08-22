У Львівській області зафіксували першу смерть від штаму коронавірусу Дельта. Пацієнт був невакцинований від Covid-19 і мав супутнє захворювання.

Про це повідомила головний санітарний лікар Львівської області Наталія Іванченко.

Чоловікові було 36 років.

– Він був невакцинований. За межі Львівської області не виїжджав. Потрапив до лікарні у важкому стані, відразу в відділення реанімації та інтенсивної терапії. Був на апараті ШВЛ. За його життя медики боролися 8 днів, – повідомила Іванченко.

За її інформацією, пацієнт мав супутню патологію – цукровий діабет, тобто був в групі ризику і потребував вакцинації.

Штам Дельта підтвердила референс-лабораторія Міністерства охорони здоров’я України.

Зазначимо, за минулу добу в області підтвердили 36 нових випадків захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, раніше в Тернопільській області від Covid-19 померла 48-річна жінка, у якої був діагностований штам Дельта.

Жінка нещодавно повернулася з-за кордону. Лікувалася в районній лікарні.

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Джерело: Наталія Іванченко