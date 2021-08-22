Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

У Львівській області зафіксували першу смерть від штаму Дельта

Рука, пациент, пацієнт, лікарня, больница

У Львівській області зафіксували першу смерть від штаму коронавірусу Дельта. Пацієнт був невакцинований від Covid-19 і мав супутнє захворювання. 

Про це повідомила головний санітарний лікар Львівської області Наталія Іванченко.

Чоловікові було 36 років. 

– Він був невакцинований. За межі Львівської області не виїжджав. Потрапив до лікарні у важкому стані, відразу в відділення реанімації та інтенсивної терапії. Був на апараті ШВЛ. За його життя медики боролися 8 днів, – повідомила Іванченко.

За її інформацією, пацієнт мав супутню патологію – цукровий діабет, тобто був в групі ризику і потребував вакцинації. 

Штам Дельта підтвердила референс-лабораторія Міністерства охорони здоров’я України.

Зазначимо, за минулу добу в області підтвердили 36 нових випадків захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, раніше в Тернопільській області від Covid-19 померла 48-річна жінка, у якої був діагностований штам Дельта.

Жінка нещодавно повернулася з-за кордону. Лікувалася в районній лікарні.

Читайте
Від штаму Дельта не сховатися: в Україні восени очікують пік Covid-захворюваності

Джерело: Наталія Іванченко

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка