На Миколаївщині жінка винесла з пожежі трьох дітей – як все було

Того дня пані Людмила саме прямувала до магазину.

Вийшла з хати та побачила, що із сусідського помешкання валить дим. Жінка кинулася на порятунок, бо знала, що у будинку можуть бути малі дівчата.

– Я злякалася. Взагалі нічого не розуміла. Я знала, що там троє дітей. Шо я робила, як я робила, не пам’ятаю, – згадує рятівниця Людмила Симаненко.

Коли виламала двері – у задимленій кімнаті жінка побачила вже непритомних дітей: трирічну Кіру та п’ятирічних близнючок Діану і Тіну, хвору на дитячий церебральний параліч.

Одну за одною рятівниця винесла дівчат на свіже повітря. Тим часом до хати приїхали пожежники.

– Вона дуже ризикувала своїм життям і здоров’ям, тому що там, у приміщенні, було сильне задимлення, отруйні продукти горіння і також висока температура, – повідомив заступник начальника пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Миколаївській області Володимир Спіян.

Усі три сестрички нині – у реанімації, куди діти були доставлені вдень у вкрай тяжкому стані. Двоє дівчаток – на апаратах штучної вентиляції легень.

Батько дівчат припускає, що ті могли гратись із сірниками та підпалити ліжко. Чоловік каже, коли зайнялося, він саме пас корів за селом. Дружини теж удома не було. Малечу вона начебто лишила на свого брата, але той кудись чкурнув.

Щодо Людмили, яка врятувала дітей, то сусіди кажуть, що батьки дівчат із жінкою конфліктували. А тепер не знають, як їй віддячити.

– Юра сильно погано до неї ставився. А сьогодні каже: я буду тьоті Люді мить ноги, – каже сусідка родини.

Та пані Людмила вже й забула про ті чвари. Каже, головне, аби дівчатка одужали.

Що саме спричинило пожежу: забавки із сірниками чи, можливо, замикання електродротів – рятувальники ще з’ясовують. А батько розгрібає попелище – треба чимшвидше відремонтувати хату, щоби дітям було куди повернутися.

Джерело: СТБ