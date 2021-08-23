У Львові зіткнулися маршрутка і вантажівка з автомобілями

У Львові на вулиці Городоцька біля Привокзального ринку сталася ДТП.

Фура з причепом, нагруженим автомобілями, зіткнулася з маршруткою.

Через аварію всю транспортну смугу паралізувало. На шляху утворився великий корок.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, раніше в Миколаївській області сталося ДТП за участю трьох автомобілів. Один з водіїв загинув на місці.

Втративши контроль над керуванням, водій автомобіля Mercedes зіткнувся з легковиком ВАЗ (Лада) 2112, після чого влетів у вантажівку DAF, яка перевозила кавуни.

Джерело: VARTA1

Фото: VARTA1