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Факти / Надзвичайні події
Абрамова Юлія |

У Львові зіткнулися маршрутка і вантажівка, що перевозила автомобілі

У Львові зіткнулися маршрутка і вантажівка, що перевозила автомобілі

У Львові на вулиці Городоцька біля Привокзального ринку сталася ДТП.

Фура з причепом, нагруженим автомобілями, зіткнулася з маршруткою.

Через аварію всю транспортну смугу паралізувало. На шляху утворився великий корок.

У Львові зіткнулися маршрутка і вантажівка з автомобілями

Інформації про постраждалих наразі немає.

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Нагадаємо, раніше в Миколаївській області сталося ДТП за участю трьох автомобілів. Один з водіїв загинув на місці.

Втративши контроль над керуванням, водій автомобіля Mercedes зіткнувся з легковиком ВАЗ (Лада) 2112, після чого влетів у вантажівку DAF, яка перевозила кавуни.

Джерело: VARTA1

Фото: VARTA1

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