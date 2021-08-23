У Львові зіткнулися маршрутка і вантажівка з автомобілями

У Львові на вулиці Городоцька біля Привокзального ринку сталася ДТП.
Фура з причепом, нагруженим автомобілями, зіткнулася з маршруткою.
Через аварію всю транспортну смугу паралізувало. На шляху утворився великий корок.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, раніше в Миколаївській області сталося ДТП за участю трьох автомобілів. Один з водіїв загинув на місці.
Втративши контроль над керуванням, водій автомобіля Mercedes зіткнувся з легковиком ВАЗ (Лада) 2112, після чого влетів у вантажівку DAF, яка перевозила кавуни.
Джерело: VARTA1
Фото: VARTA1