(Русский) Ребенка в коме доставили в больницу после занятий в детском лагере Херсонской области

У Запорізьку обласну лікарню доставили з Генічеська 12-річного Тимофія Дегальцева, який впав у кому.

Дитині стало зле під час фізичних навантажень в одному з дитячих таборів Херсонської області.

Оновлено о 13.42. Як повідомила заступник голови ЗОДА Злата Некрасова, стан Тимофія погіршується.

– Знаю, що кожен з вас чекає новин. Хороших новин… Але на жаль, у нас їх немає. Стан Тимофія погіршується, вчора зробили КТ. Двосторонній набряк мозку з вклиненням стовбура головного мозку, – написала Некрасова.

Наразі медики проводять усю необхідну терапію.

– Ми віримо, ми сподіваємося, ми робимо все, що від нас залежить. Зараз із мамою, бабусею, хрещеною мамою, всі сидимо під дверима реанімації і молимо Бога про його порятунок, – додала Некрасова.

Тимофія з табору швидка забрала вже без свідомості з судомами. У лікарні Генічеська діагноз дитині встановити не змогли, і його мама наполягала на транспортуванні в Запоріжжя.

Реанімобіль запорізької лікарні може пересуватися лише територією Запорізької області, тому сім’ї Тимофія потрібно було зібрати 60 тис. грн для його доставки в Запоріжжя приватним реанімобілем. Необхідну суму вдалося зібрати завдяки допомозі небайдужих людей, і хлопчика привезли в запорізьку лікарню.

За інформацією Злати Некрасової, Тимофій наразі у глибокій комі, під апаратом ШВЛ. Дитину відвезли на МРТ до 5-ї лікарні. Дослідження показало набряк головного мозку з обох сторін.

16 серпня в Українському дитячому центрі (УДЦ) Молода гвардія в Одеській області 42 дитини та двоє працівників інфікувалися коронавірусом.

Одеська влада планує дітей, які не контактували із табором, де є хворі, відправити додому. Їх обов’язково протестують на коронавірус для того, щоб упевнитися, що вони здорові.

А ті діти, які захворіли або контактували з хворими, перебуватимуть на карантину протягом 14 днів з моменту останнього виявлення хворого.

Джерело: 061.ua