У Києві двоє поліцейських викрали чоловіка і вимагали в нього викуп (ФОТО)

У Києві прокуратура повідомила про підозру двом поліцейським. Їх звинувачують у викрадені чоловіка з метою вимагання викупу від нього.

За даними слідчих, один громадянин України дізнався, що його знайомий перебуває у розшуку за шахрайство (ст. 190 КК України). Тож він вирішив запропонувати двом співробітникам поліції імітувати затримання, щоб отримати від цього знайомого викуп.

У Києві двоє поліцейських викрали чоловіка і вимагали в нього викуп / 5 фотографий

Наприкінці квітня цього року зловмисники домовились про зустріч із потерпілим. Тоді вони позбавили розшукуваного чоловіка можливості пересуватись та змусили сісти до автомобіля одного з поліцейських.

Потім правоохоронці висунули чоловіку вимогу про надання $10 тис. за те, щоб вони не видали органу досудового розслідування його місце знаходження.

Чоловік погодився на пропозицію. Після цього затриманого возили містом протягом декількох годин, щоб він зібрав відповідний викуп.

За даними правоохоронців, частину суми чоловік зняв із власних банківських карток, ще частину – забрав з дому та позичив у знайомого.

Після цього потерпілий надав працівникам поліції близько 95 тис. грн. Тоді його відпустили, однак жодних документів про затримання не складали.

У середу, 25 серпня, у цих правоохоронців провели обшуки у домівках та на роботі. Їм повідомили підозри за двома статтями Кримінального кодексу. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Також у прокуратурі зазначили, що один з правоохоронців уже є обвинуваченим у кримінальному провадженні, яке розглядають у Голосіївському районному суді Києва.

Джерело: Київська прокуратура

Фото: Київська прокуратура