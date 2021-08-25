Вбивство в Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області затримали 46-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві свого на десять років старшого товариша.

Тіло знайшли в колодязі на території будинку в одному з сіл Нікопольського району в неділю, 22 серпня.

Оперативники встановили, що вбивство сталось після того, як 56-річний чоловік, посварившись із товаришем під час застілля, вдарив його в обличчя.

Останній схопив ніж та наніс другові 102 удари в грудну клітку та шию.

Від такої кількості ушкоджень потерпілий загинув на місці.

Далі, щоб приховати сліди злочину, 46-річний чоловік загорнув скривавлене та понівечене тіло товариша в штору й кинув до колодязя.

Працівники поліції встановили, що затриманий вже неодноразово відбував покарання в місцях позбавлення волі, зокрема й за вбивство.

Нині він перебуває в слідчому ізоляторі. Йому повідомили про підозру та обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

За місяць до цього в колодязі в місті Дніпро знайшли тіло жінки із численними переломами. У її вбивстві підозрюється 34-річний чоловік.

Як встановили правоохоронці, смерть настала від тяжких ушкоджень, який підозрюваний наніс їй під час застілля.

Переховувати тіло загиблої йому вдавалось два дні.