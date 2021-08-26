Новини Харкова: юнак жорстоко вбив тещу та ініціював розбій для приховування злочину (ФОТО)

У Харкові правоохоронці затримали 18-річного хлопця, який зарізав власну тещу у кафе та ініціював розбійний напад із вбивством.

Увечері 25 серпня хлопець повідомив у поліцію, що всередині одного із кафе Харкова знайшов вбитою власну тещу.

Приїхавши на місце події, правоохоронці виявили зв’язане скривавлене тіло жінки з мішком на голові. Як вони з’ясували, загибла була власницею цього закладу.

Також, як встановили поліцейські, із кафе зникли гроші, алкогольні напої у великій кількості та декілька келихів.

Водночас у приміщенні, окрім вбитої жінки, нікого не було.

Згодом поліцейські зрозуміли, що обставини були підозрілими, а поведінка заявника – дивною.

А під час слідства правоохоронці встановили, що саме зять, який повідомив про вбивство, під час конфлікту позбавив життя свою тещу.

Хлопець наніс численні ножові поранення, а також тупі удари по голові.

Після цього він намагався замаскувати злочин під розбійний напад на кафе і сам викликав поліцію.

Наразі 18-річного зловмисника затримали. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Джерело: Департамент карного розшуку