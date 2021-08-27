У Казахстані стався вибух на складі військової частини, розташованої біля міста Тараз. Унаслідок пожежі загинуло четверо військовослужбовців.

За даними Міноборони Казахстану, в Байзакському районі Жамбилської області сталося загоряння біля одного зі складів.

Інцидент трапився 26 серпня близько 19.00 за місцевим часом.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Тараз LIFE (@taraz_life)

У лікарню міста Тараз і в Байзакську районну центральну лікарню доставили 66 постраждалих. Більшість з них отримали легкі травми, двоє – важкі.

Однак четверо військових загинули унаслідок пожежі і вибухів на складі боєприпасів у військовій частині.

Зокрема, загинули сержант Марат Мешінбай, єфрейтор Руслан Жанболатов, службовець воєнізованої охорони Оразбек Далібаєв.

Водночас зв’язок із кількома іншими військовими втрачений. Наразі тривають їхні пошуки, також встановлюють причину загорання.

Після вибуху місцеве населення та мешканців навколишніх сіл – Базарбай, Ушбулак, Жанатурмис – почали евакуйовувати. Усі дороги до місця пожежі, зокрема залізницю, перекрили. Населені пункти патрулюють.

Джерело: Радіо Свобода, Міноборони Казахстану