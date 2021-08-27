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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

У Китаї загорівся хмарочос на 419 квартир: можуть бути жертви

У Китаї загорівся хмарочос на 419 квартир: можуть бути жертви

У Китаї сталася пожежа у хмарочосі Kaixuan International Building. Спочатку вогонь спалахнув в одній з квартир на 19 поверсі, а потім поширився далі. Чи є жертви та постраждалі внаслідок інциденту, наразі невідомо.

Пожежа сталася у місті Далянь, що на північному сході країни. У багатоповерхівці Kaixuan International Building 419 квартир, у яких проживає понад 800 людей. Більшу частину з них евакуювали.

Наразі пожежу у Китаї ліквідовують понад 100 рятувальників та 30 пожежних автомобілів. У будівлі відключено електропостачання та газ, причина виникнення пожежі у Даляні з’ясовується.

Через інцидент у місті перекрили найближчу станцію метро.

Пожежа у Даляні – відео

Очевидці публікують відео пожежі у Даляні у соціальних мережах. На кадрах видно, що вогонь охопив більшу частину багатоповерхівки.

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Джерело: Sohu

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