У Великій Британії у місті Лемінгтон прогримів потужний вибух. Над містом здійнявся густий сірий дим.

На місці вибуху спалахнув вогонь. Наразі там працюють пожежники. Вони намагаються загасити займання, яке виникло у виробничому приміщенні.

Інформації про постраждалих немає. Жителів будинків, розташованих неподалік від місця вибуху, оперативно евакуювали. Людей, які живуть в межах 70 метрів, закликали тримати вікна і двері зачиненими.

Правоохоронці нікого не підпускають близько до цієї території, навіть місцевих.

Доповнюється….