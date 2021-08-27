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Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

В англійському місті Лемінгтон прогримів потужний вибух

В англійському місті Лемінгтон прогримів потужний вибух

У Великій Британії у місті Лемінгтон прогримів потужний вибух. Над містом здійнявся густий сірий дим.

На місці вибуху спалахнув вогонь. Наразі там працюють пожежники. Вони намагаються загасити займання, яке виникло у виробничому приміщенні.

Інформації про постраждалих немає. Жителів будинків, розташованих неподалік від місця вибуху, оперативно евакуювали. Людей, які живуть в межах 70 метрів, закликали тримати вікна і двері зачиненими.

Правоохоронці нікого не підпускають близько до цієї території, навіть місцевих.

Доповнюється….

Джерело: ВВС

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