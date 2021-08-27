У Харкові чоловік під ранок відкрив стрілянину прямо у центрі міста біля закладу, заповненого відвідувачами. Налякані люди кричали та тікали вусібіч, почувши звуки пострілів. Інцидент стався у ніч на 21 серпня.

Чоловік відкрив вогонь у повітря, після чого пішов геть. Очевидці події одразу викликали правоохоронців.

На наступний день зловмисник сам здався поліції, але у відділок прийшов з адвокатом. Стрілком виявився 28-річний місцевий мешканець, на ім’я Георгій. Раніше у нього вже були проблеми з законом. Ба більше, на момент стрілянини він мав перебувати під нічним домашнім арештом.

– Відомо, що він офіційно працевлаштований кур’єром, він має вже підозру за 301 ст. ККУ – це виготовлення або розповсюдження порнографічних предметів, – повідомив Дмитро Чубенко – речник прокурора Харківської області.

Причину стрілянини у центрі Харкова 28-річний Георгій не вказав. За даними прокуратури, чоловік міг посваритися з кимось з відвідувачів закладу.

– Є розуміння, що в особи виникли якісь неприязні стосунки з кимось із тих, хто перебував у закладі. Після чого він з використанням зброї порушив громадський порядок. Зброя схожа на автомат. Чи це мисливський карабін, чи бойовий автомат – наразі встановлюється слідством, – додав Чубенко.

Чоловікові оголосили підозру в хуліганстві зі зброєю. Однак на думку адвоката, його підзахисний нічого страшного не зробив.

– Він, дійсно, зробив вгору постріли, але це було зі зброї вихолощеної, так званої для відстрілу холостими патронами із забитим стволом. Тобто ця зброя ніяким чином не може заподіяти шкоди нікому. Мусі не може, таргану не може, не те що людині, – заявив адвокат Валерій Мамницький.

На час розслідування Георгія таки відправили до ізолятора. На прохання адвоката йому призначили заставу у розмірі 91 тис. грн. Підозрюваному загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.