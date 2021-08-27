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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Вихопив із кишені гаманець та втік: в одеській Аркадії чоловік пограбував іноземця

грабіжник, крадіжка

В Одесі 43-річний чоловік пограбував туриста із Європи. Однак за кілька хвилин правоохоронці спіймали правопорушника.

За даними поліцейських, інцидент стався в районі пляжу Аркадія 27 серпня.

Так, зловмисник підбіг до 33-річного іноземця, вихопив у нього з кишені гаманець з грошима, банківськими картками та документами. Після цього чоловік утік з місця події.

Новини Одеси: біля Аркадії чоловік пограбував туриста з Європи – фото та подробиці

Але за кілька хвилин його затримали. Грабіжником виявився 43-річний виходець із Закавказзя.

Йому оголосили підозру за ч.1 ст. 186 (грабіж) КК України. Також чоловіка помістили в ізолятор тимчасового утримання.

Тепер фігуранту загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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