Новини Одеси: біля Аркадії чоловік пограбував туриста з Європи – фото та подробиці

В Одесі 43-річний чоловік пограбував туриста із Європи. Однак за кілька хвилин правоохоронці спіймали правопорушника.

За даними поліцейських, інцидент стався в районі пляжу Аркадія 27 серпня.

Так, зловмисник підбіг до 33-річного іноземця, вихопив у нього з кишені гаманець з грошима, банківськими картками та документами. Після цього чоловік утік з місця події.

Але за кілька хвилин його затримали. Грабіжником виявився 43-річний виходець із Закавказзя.

Йому оголосили підозру за ч.1 ст. 186 (грабіж) КК України. Також чоловіка помістили в ізолятор тимчасового утримання.

Тепер фігуранту загрожує до чотирьох років позбавлення волі.