Новини Одеси: біля Аркадії чоловік пограбував туриста з Європи – фото та подробиці

В Одесі 43-річний чоловік пограбував туриста із Європи. Однак за кілька хвилин правоохоронці спіймали правопорушника.
За даними поліцейських, інцидент стався в районі пляжу Аркадія 27 серпня.
Так, зловмисник підбіг до 33-річного іноземця, вихопив у нього з кишені гаманець з грошима, банківськими картками та документами. Після цього чоловік утік з місця події.
Але за кілька хвилин його затримали. Грабіжником виявився 43-річний виходець із Закавказзя.
Йому оголосили підозру за ч.1 ст. 186 (грабіж) КК України. Також чоловіка помістили в ізолятор тимчасового утримання.
Тепер фігуранту загрожує до чотирьох років позбавлення волі.