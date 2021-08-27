З пістолетами та канцелярськими ножами: топ зухвалих пограбувань в Україні

Розбійний напад на ломбард у Києві – відводимо йому перше місце у нашому списку найзухваліших пограбувань.

Чоловік зайшов до ломбарду, попросив мобільний телефон, щоб нібито краще роздивитися. А коли взяв в руки – швидко рушив до дверей.

У відповідь на вимогу працівника закладу повернути товар той витяг пістолет. Зловмисника знайшли в хостелі вже за кілька годин після пограбування.

Ним виявився 31-річний уродженець Сумщини, раніше судимий за майнові злочини. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Напад на пункт обміну валют теж стався у столиці. Грабіжник серед білого дня вимагав у касира гроші, погрожуючи канцелярським ножем. Але жінка не розгубилася і натиснула на тривожну кнопку. Тому нападнику довелося тікати без наживи. Але відповідати доведеться за розбійний напад, бо його спіймали.

Ним виявився раніше судимий за крадіжки 51-річний мешканець Київської області.

Напад на кредитну установу. Зловмисник, щоб мати переконливіший вигляд, брав з собою пістолет. Перший раз подіяло – переляканий касир віддала розбійнику майже 30 тис. грн. А другий напад виявився не таким вдалим: працівниця підняла ґвалт, і бандитові довелося тікати. Він ще й засвітився на камерах спостереження, тому спіймали дуже швидко. Затриманий зізнався, що на злочин пішов, бо заборгував чималу суму.

Фігурантом виявився раніше не судимий 32-річний уродженець Полтавщини.

Розбійний напад на пошту. Чоловік із ножем пограбував касу столичного відділення: забрав 22 тис. грн і зник. Правоохоронцям вдалося вийти на слід завдяки вуличним камерам спостереження.

Чоловік п’ять разів відбував покарання за скоєння майнових злочинів, за які більше 10 років провів за гратами. Спіймали рецидивіста вже за межами Києва.