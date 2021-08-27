У Дарницькому районі Києва сталася стрілянина серед білого дня. Двоє чоловіків на вулиці Дяченка обстріляли автомобіль Volkswagen, після чого одразу втекли. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

На місце прибула поліція. На іномарці виявили сліди пострілів, а в салоні – гільзи та кулі.

Зловмисники пересувалися на автомобілі Skoda. Правоохоронцям вдалося простежити їх за допомогою системи відеоспостереження Безпечне місто.

Стрільців затримали представники підрозділу КОРД уже в місті Кременчук. Зловмисниками виявилися 45-річний чоловік з Дніпропетровської області та 25-річний мешканець Кременчука.

Зловмисників, які серед білого дня у Києві обстріляли авто, затримали у Кременчуці / 5 фотографий

Правоохоронці вилучили у затриманих автоматичну зброю та інші докази – наразі ці речі проходять експертизу. Зловмисники мотиви стрілянини у Києві не пояснили.

Проти мешканців Дніпропетровщини відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 ККУ). Вони уже отримали повідомлення про підозру.

За скоєний злочин чоловікам загрожує ув’язнення на термін від трьох до семи років.