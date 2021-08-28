Кіберфахіці Служби безпеки України викрили в Києві потужну ботоферму, яка займалася підривною діяльністю на замовлення спецслужб Російської Федерації.

Зловмисники поширювали пропагандистські матеріали і, за завданням своїх кураторів, намагалися дискредитувати результати проведення саміту Кримська платформа.

Основну діяльність ворожі агенти зосередили на соціальних мережах Facebook, Instagram та Tik-Tok.

На цих ресурсах адмініструвалося понад 15 тисяч анонімних акаунтів “простих громадян”, від імені яких і поширювалася дезінформація.

Серед організаторів злочинної мережі – четверо жителів Києва, які обладнали ботоферму в приміщенні одного з офісів в центрі столиці.

Дискредитували Кримську платформу: СБУ викрила ботоферму у Києві / 4 фотографии

Гроші за протиправну діяльність вони отримували з РФ через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Співробітники СБУ провели обшук у відповідному приміщенні, де виявили кілька десятків мобільних терміналів, 300 портативних модемів, тисячі сім-карток різних операторів, а також комп’ютерну техніку, на якій зберігалася інформація, що доводить протиправну діяльність.

Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем та комп’ютерних мереж) КК України.

Зловмисникам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.