У Харкові автомобіль збив жінку на коні (ФОТО)

У Харкові водій автомобіля Volkswagen Passat врізався у коня, на якому їхала 24-річна жінка. Унаслідок аварії тварина померла одразу на місці.

За даними правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася у ніч на суботу, 28 серпня, на Клочківському узвозі.

У Харкові автомобіль збив жінку на коні: тварина загинула одразу на місці / 2 фотографии

Унаслідок аварії жінку доставили до лікарні. Там їй надали медичну допомогу, після чого відпустили додому.

Однак кінь помер на місці події, а саме – на проїжджій частині, де його і збили.

Причини аварії наразі не встановлено. Відповідний інцидент зареєстровано в Єдиному обліку Харківського районного управління поліції № 3.