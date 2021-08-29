Одного воїна поранено: бойовики знову обстріляли українські позиції

Один український військовослужбовець на Донбасі отримав поранення в результаті обстрілу українських позицій з боку російських найманців.

Бійцеві надано першу медичну допомогу, після чого за допомогою санітарної авіації він був евакуйований в госпіталь, повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угруповання Північ.

Медики оцінили стан українського воїна оцінюється як важкий.

Для придушення вогневих точок ВСУ застосували вогневі засоби.

Українська сторона Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомила представників ОБСЄ про обстріл з боку російських найманців.

Нагадаємо, напередодні російські бойовики провели масований обстріл Авдіївки, в результаті чого було пошкоджено цивільну інфраструктуру та отримали поранення вісім українських воїнів.

Ворог вів вогонь з мінометів калібром 120 мм і 122-мм ствольної артилерії, що заборонено Мінськими угодами.

Українські захисники завдали удару у відповідь по позиціях супротивника і придушили вогневі точки.

Джерело: ОТУ Північ