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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

У Кабулі знову прогримів вибух – є загиблі та поранені

вибух у Кабулі

У місті Кабул, столиці Афганістану, знову прогримів потужний вибух. Місцеві ЗМІ повідомляють про щонайменше двох загиблих та трьох поранених.

Наразі всі подробиці інциденту з’ясовуються. Очевидці публікують у соцмережах фото- та відеозаписи, де видно чорні хмари диму.

За даними свідків вибуху, ракета влучила у житловий будинок. 

У Кабулі наразі проходить операція з евакуації охочих залишити Афганістан. За кілька годин до вибуху президент США Джо Байден попереджав про можливість нового теракту.

26 серпня біля аеропорту Кабулу стався теракт. Спочатку повідомлялося про два вибухи за участі терористів-смертників. Згодом Пентагон заявив, що вибух був лише один.

Внаслідок теракту загинуло щонайменше 90 осіб, близько 150 отримали поранення. Міноборони США повідомило про смерть 13 військових та 18 поранених. Це найбільші разові втрати Штатів за останні 10 років в Афганістані. Детальніше про теракт у Кабулі – у матеріалі.

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