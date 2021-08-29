У Запоріжжі товарні вагони зійшли з рейок: пасажирські поїзди спізняться на дві години

Чотири вагони товарного потягу зійшли з рейок в Запоріжжі, що спровокувало затримки пасажирських поїздів.

Інцидент стався неподалік від станції Запоріжжя-2, повідомили в прес-службі Укрзалізниці.

З цієї причини частина пасажирських рейсів змушена буде змінити маршрут слідування.

Потяги курсуватимуть через Запоріжжя-Ліве – Вільнянськ – Запоріжжя-1.

Яких поїздів торкнеться затримка

№72 Київ – Запоріжжя;

№142 Маріуполь – Одеса;

№120 Запоріжжя – Львів;

№119 Львів – Запоріжжя;

№116 Київ – Бердянськ.

Згідно з прогнозом Укрзалізниці, ці потяги прибудуть із запізненням приблизно у 2 години.

У компанії попросили пасажирів уважно стежити за оновленнями інформації.