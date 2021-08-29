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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

У Запоріжжі товарні вагони зійшли з рейок: пасажирські поїзди спізняться на дві години

Поезд Укрзалізниці

Чотири вагони товарного потягу зійшли з рейок в Запоріжжі, що спровокувало затримки пасажирських поїздів.

Інцидент стався неподалік від станції Запоріжжя-2, повідомили в прес-службі Укрзалізниці.

З цієї причини частина пасажирських рейсів змушена буде змінити маршрут слідування.

Потяги курсуватимуть через Запоріжжя-Ліве – Вільнянськ – Запоріжжя-1.

Яких поїздів торкнеться затримка

  • №72 Київ – Запоріжжя;
  • №142 Маріуполь – Одеса;
  • №120 Запоріжжя – Львів;
  • №119 Львів – Запоріжжя;
  • №116 Київ – Бердянськ.

Згідно з прогнозом Укрзалізниці, ці потяги прибудуть із запізненням приблизно у 2 години.

У компанії попросили пасажирів уважно стежити за оновленнями інформації.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: УЗ

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