У Запоріжжі товарні вагони зійшли з рейок: пасажирські поїзди спізняться на дві години

Чотири вагони товарного потягу зійшли з рейок в Запоріжжі, що спровокувало затримки пасажирських поїздів.
Інцидент стався неподалік від станції Запоріжжя-2, повідомили в прес-службі Укрзалізниці.
З цієї причини частина пасажирських рейсів змушена буде змінити маршрут слідування.
Потяги курсуватимуть через Запоріжжя-Ліве – Вільнянськ – Запоріжжя-1.
Яких поїздів торкнеться затримка
- №72 Київ – Запоріжжя;
- №142 Маріуполь – Одеса;
- №120 Запоріжжя – Львів;
- №119 Львів – Запоріжжя;
- №116 Київ – Бердянськ.
Згідно з прогнозом Укрзалізниці, ці потяги прибудуть із запізненням приблизно у 2 години.
У компанії попросили пасажирів уважно стежити за оновленнями інформації.