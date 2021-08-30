СБУ викрила чиновників, які привласнювали пенсії жителів окупованих територій

У Харківській області Служба безпеки України викрила чиновників, які привласнювали пенсії жителів тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

За даними СБУ, така схема діяла протягом декількох років.

Так, кошти із державного бюджету чиновники повинні були виплачувати мешканцям окупованих територій.

Однак насправді усі гроші доходили тільки до їхніх рук та осідали в їхніх кишенях.

За попередніми оцінками, зловмисникам вдалося привласнити приблизно 5 млн грн.

Слідчі підозрюють посадових осіб пенсійного фонду і банку. Адже саме вони вносили до бази даних недостовірні відомості.

Зокрема, чиновники змінювали інформацію про виплати пенсій людям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Далі підозрювані оформлювали банківські картки і отримували на них кошти.

За даними СБУ, все це відбувалося без відома самих пенсіонерів, частина з яких, можливо, уже померла.

Двом учасникам шахрайської схеми вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин) КК України.

Наразі слідство триває. Фігурантам справи загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.