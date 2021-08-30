Новини Харкова: судитимуть чоловіка, який чіплявся до 8-річної дівчинки (ФОТО)

У Харкові судитимуть 40-річного чоловіка, який приставав до восьмирічної дівчинки під час купання у річці. Зловмисник може сісти за ґрати на вісім років.

30 липня чоловікові повідомили про підозру у вчиненні злочину.

А вже через місяць, 30 серпня, прокуратура направила обвинувальний акт щодо підозрюваного до місцевого суду за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи (ч. 2 ст. 156 КК України).

Таким чином якщо в суді доведуть вину підозрюваного, то його можуть позбавити волі до восьми років.

20 липня стало відомо, що чоловік, відпочиваючи на Петренківському водосховищі, підплив до дівчинки, яка гралася у воді біля берега.

Після чого він почав торкатися її інтимних місць. Сама дівчинка одразу розповіла про інцидент дорослим.

Ті у свою чергу дістали зловмисника з води та викликали правоохоронців, які і затримали чоловіка.

Джерело: Харківська прокуратура